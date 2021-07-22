Музей-заповедник Алтайского края откроет выставки в честь дня рождения Шукшина

Алтайский край, 22 июля. «Шукшинские дни на Алтае», посвященные дню рождения писателя и режиссера Василия Шукшина, пройдут в Алтайском крае в формате сразу нескольких выставок.

Экспозиция «Возвращение к себе» будет посвящена не только Шукшину, но и писателям Федору Абрамову, Валентину Распутину, Василию Белову и Виктору Астафьеву. Выставка расскажет о жизни авторов и национальной русской идее. Кроме того, в музее откроется выставка «Праздники детства», которая будет приурочена к 40-летию одноименного фильма Рениты и Юрия Григорьевых. Посетители также смогут увидеть выставку «Печки-лавочки», посвященную картине Василия Шукшина, передает издание «Алтайская правда».

Память русских писателей также почтили на выставке в Самаре. Горожане могут посетить цифровую литературную выставку в Струковском саду, которая продлится до 15 августа.