Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 13:21
13:16
Армия
ФАН публикует видео с репетиции авиапарада ко Дню ВМФ РФ в небе над Петербургом
13:15
Происшествия
Facebook получил новый штраф за неудаление запрещенного в России контента
13:15
Политика
Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»
13:14
Политика
Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины
13:12
Весь мир
«Ставят телегу впереди лошади»: политолог оценил соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2»
13:12
Шоу-бизнес
Адель Вейгель назвала «Холостяк» достойным шоу после слухов об эскортницах
13:11
Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение красноярскому бизнесмену Быкову
13:10
Общество
Гости съезжались на дачу: 23 июля в России отмечают День дачника
13:08
Общество
Депутат Дятлов выступил против заключения однополых союзов в России
13:07
Общество
Около сотни дел о нарушении антиковидных правил направлено в суды в Дагестане
Все новости

Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья находится в коме

  /   Обновлено: 22 июля 2021 12:45
Происшествия
Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья находится в коме
Global Look Press  /  Sina Schuldt / dpa

Ставрополь, 22 июля. Задержанный по делу о взятках в УГИБДД Ставрополья впал в кому. Его доставили в больницу, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.

О задержании Алексея Сафонова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Также задержаны подчиненные главы Госавтоинспекции. Всех подозревают в организации преступного сообщества и получении взяток. О личности того, кто попал в больницу, не уточняется.

Ранее начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов заявил, что последние пять лет жил в особняке, который принадлежит гражданской жене.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья находится в коме
ГИБДД ставрополь кома взятки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru