Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья находится в коме

Ставрополь, 22 июля. Задержанный по делу о взятках в УГИБДД Ставрополья впал в кому. Его доставили в больницу, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.

О задержании Алексея Сафонова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Также задержаны подчиненные главы Госавтоинспекции. Всех подозревают в организации преступного сообщества и получении взяток. О личности того, кто попал в больницу, не уточняется.

Ранее начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов заявил, что последние пять лет жил в особняке, который принадлежит гражданской жене.