В центре «Вектор» объяснили, где могут появиться новые штаммы коронавируса

Москва, 22 июля. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали, в каких странах есть риск появления новых мутаций коронавирусной инфекции.

Ученые отметили, что в связи со случайным характером возникновения мутаций новый штамм может образоваться в любом регионе мира. Однако они подчеркнули, что относительно бесконтрольное распространение коронавируса, которое не сдерживают ограничительные меры или вакцинация, может стать предпосылкой для формирования большого числа разновидностей, передает РИА Новости.

Специалисты считают, что новые варианты опасного заболевания могут возникнуть в странах с неблагополучной эпидситуацией. Исследователи также отметили многоуровневую систему классификации наиболее актуальных вариантов, выявленных в разное время. Благодаря этому можно обнаружить штаммы, которые обладают исключительными свойствами, добавили эксперты.

Как сообщалось ранее, в «Векторе» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов коронавируса. Специалисты центра проводят регулярный анализ новых мутаций.