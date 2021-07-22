Помните, была такая новогодняя передача «Старые песни о главном»? Первый выпуск был посвящен жизни в колхозе. Роль городского интеллигента на отдыхе досталась Л.В. Лещенко. В титрах так и было подписано «Дачник»: хлопковые брюки в полоску, белая майка, соломенная шляпа, усики. Явно какой-нибудь профессор приехал из города на дачу отдыхать.

В России дача ― целая культура. Начиная с архитектуры и закачивая бытом. Пряные летние вечера, солнечный цвет сквозь занавески, деревянная мебель, чай с мятой и смородиной, варенье на блюдечке. Походы на речку и соловьиные трели в соседней роще. Целая жизнь умещается в эти три летних месяца.

23 июля в России отмечают День дачника: того самого изнуренного городской зимой, заботами и трудовой жизнью человека, который каждое лето торопится за город ― на дачу.

pexels.com / cottonbro

«Хорошо на даче летом…»

Начнем с того, что слово «дача» ― наше российское изобретение. Нигде такого больше нет. Вилла есть, загородный дом, поместье, усадьба ― что угодно. Но дача только у нас. Иностранцам это слово даже не переводят, пишут латиницей — «dacha». Предполагают, что этимологически слово «дача» происходит от глаголов «давать», «дарить». Первые дачи «дарил» Петр I своим приближенным. В то время речь шла, конечно, не о шести сотках, засаженных картошкой.

В конце XVIII — начале XIX века это были дворянские усадьбы: большие красивые дома с огромной прилегающей территорией и садом. С наступлением теплых весенне-летних дней вся семья перебиралась туда из Петербурга. Да и Москва не отставала. В Ховрино, Малаховке, Томилино, Пушкино селись летом состоятельные московские жители, без сожаления покидая пыльный и душный город.

На рубеже XIX–XX веков дачный отдых стал массовым явлением. Сформировались целые дачные поселки. Одним из первых таких популярных поселков была Перловка. Его владельцем был торговец чаем, московский предприниматель Василий Перлов. Поселок насчитывал 80 дач, в каждой ― душ и туалет. На берегу реки Яузы были оборудованы купальни. Попасть в Перловку было огромным счастьем, цена дачи была вполне сопоставима со стоимостью московского жилья.

А вспомните начало самого известного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»? С какой завистью обсуждали члены МАССОЛИТа дачный поселок Перелыгино, по которым подразумевался, конечно, самый известный «литературный» поселок ― Переделкино.

«Теперь уж соловьи, наверно, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной», ― так подзадоривала несчастных литераторов «московская купеческая сирота» Штурман Жорж.

И было чему завидовать! В начале XX века на дачах жили со всеми удобствами. Да и контингент был соответствующий: писатели, артисты, художники. Одна из самых знаменитых дач была у художника Ильи Репина. В 1899 году он купил небольшой дом с участком земли в Куоккале (ныне Репино) на берегу Финского залива. Дача называлась «Пенаты» — это был центр интеллектуальной и творческой жизни в летние месяцы. По средам устраивались так называемые «репинские среды», во время которых туда съезжались талантливейшие люди того времени. Соседями Репина были Владимир Короленко, Юрий Анненков, Максим Горький и, конечно, Корней Чуковский. Он увековечил всю эту дачно-творческую историю в своей тетради для автографов с шутливым названием «Чукоккала».

«А вот здесь надо зелень посадить. Чтоб потом с грядки прям на стол»

В поздний советский период, начиная с 50-х годов, образ, смысл и назначение дачи претерпело серьезные изменения. Именно тогда появились знаменитые «шесть соток» ― небольшой участок земли под маленький летний дом и небольшой огород для личных нужд. Проще говоря — для пропитания. Дачи выдавало руководство предприятий, заводов, фабрик, научных институтов. Поэтому соседствовали чаще всего коллеги, а садоводческие товарищества назывались соответственно — «Металлург», «Химик», «Строитель».

Номенклатурные, богатые дачи также никуда не делись: их по-прежнему выдавали чиновникам высшего ранга, генералам, народным артистам. Рядовые советские граждане строили дома попроще: типовые, незатейливые, без всяких удобств. Строительных материалов тогда не продавали, купить было нечего и негде. По советской традиции приходилось «доставать», и тут уж кто во что был горазд. Вокруг дома разбивали огород, где выращивали буквально все: картошку, морковь, клубнику, огурцы с помидорами. Сажали плодовые деревья и кустарники смородины и малины. Ближе к осени постепенно собирали урожай и начиналась баночно-закаточная пора. Варили варенье, крутили компоты, солили огурцы и квасили капусту ― зимой всей семье было что есть.

pexels.com / Centre for Ageing Better

Как отметить День дачника в 2021 году

Конечно, на даче! Ведь такой способ проводить летние месяцы популярен и сегодня. И даже многочасовые пробки не мешают жителям мегаполисов каждую пятницу устремляться туда, где так хорошо.

День дачника ― праздник неофициальный, но зато какой душевный. Точной информации, почему было выбрано именно 23 июля, у нас нет. Видимо, дело в том, что это разгар лета, самая его середина. Дни еще не стали короткими, солнце светит во всю, сад цветет, а огород зреет. Собирайте друзей, приглашайте соседей. В июле хозяйкам уже есть, чем похвастаться и угостить гостей: малосольные огурчики, свежая зелень, кабачки и молодая морковка — словом, застолье можно устроить на славу.

А вечером сидеть под яблоней, как героини любимого фильма «Москва слезам не верит», петь старые песни и делиться сокровенным. Когда еще жить вот так, полной жизнью, как не на даче.