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«Спартак» рассчитывает сохранить квоту реализованных билетов на матч с «Рубином»
Спорт
«Спартак» рассчитывает сохранить квоту реализованных билетов на матч с «Рубином»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 22 июля. Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. Матч между «Рубином» и «Спартаком» состоится 24 июля, старт игры — в 20:00 мск.

Футбольный клуб «Спартак» надеется сохранить для болельщиков уже проданные билеты на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе красно-белых.

Казанцы в четверг на официальном сайте объявили о том, что матч первого тура чемпионата России по футболу против московского клуба смогут посетить не более 30% зрителей от общей вместимости «Ак Барс Арены».

«Надеемся, что удастся сохранить то количество, которое уже реализовано на данную минуту», — передает ТАСС слова представителя «Спартака».

В клубе не стали уточнять, сколько конкретно билетов приобрели болельщики на игру в Казани, передает RT.

Ранее сообщалось, что домашние стадионы трех российских футбольных клубов были включены в реестр COVID-free зон. Речь идет о ЦСКА, «Спартаке» и «Динамо».

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футбол спартак рпл
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