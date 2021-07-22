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Британцы написали на стене нецензурную цитату Лаврова

  /   Обновлено: 22 июля 2021 13:02
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Политика
Британцы написали на стене нецензурную цитату Лаврова
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 22 июля. Жители Великобритании нарисовали граффити с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщила в Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова, надпись на стене одного из домов гласит: «Who are u to f...g lecture me?», что в переводе означает: «Кто ты такой, чтобы читать мне нотации?».

Британцы написали на стене нецензурную цитату Лаврова
Prt Scr telegram.org  / Мария Захарова

Ранее Лавров заявил, что инцидент с британским военным кораблем Defender недалеко от берегов Крыма может стать неединственной провокацией со стороны НАТО в отношении Москвы. Глава МИД РФ считает, что Крым не станет единственным местом, в котором могут произойти похожие происшествия. Инциденты, например, можно ожидать в Южно-Китайском море.

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