Британцы написали на стене нецензурную цитату Лаврова

Москва, 22 июля. Жители Великобритании нарисовали граффити с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщила в Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова, надпись на стене одного из домов гласит: «Who are u to f...g lecture me?», что в переводе означает: «Кто ты такой, чтобы читать мне нотации?».

Prt Scr telegram.org / Мария Захарова

Ранее Лавров заявил, что инцидент с британским военным кораблем Defender недалеко от берегов Крыма может стать неединственной провокацией со стороны НАТО в отношении Москвы. Глава МИД РФ считает, что Крым не станет единственным местом, в котором могут произойти похожие происшествия. Инциденты, например, можно ожидать в Южно-Китайском море.