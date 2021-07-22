Протасевич рассказал, кто на самом деле стоял за протестами в Белоруссии

Минск, 22 июля. Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич назвал истинных зачинщиков незаконных акций в республике.

Журналист рассказал, кто на самом деле стоял за организацией протестов в Белоруссии. По его словам, это администраторы и владельцы популярных Telegram-каналов.

«Именно Telegram-каналы и был тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы», — подчеркнул журналист в интервью одному из литовских изданий.

Ранее публицист Олег Лурье рассказал о панике либералов из-за сбоя в «программе» Протасевича. Журналист не стал «жертвой кровавого режима» и дал признательные показания, пояснил причины волнений эксперт.