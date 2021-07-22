Одессу затопило после прошедшего ночью дождя

Одесса, 22 июля. Месячная норма осадков выпала в Одессе в ночь на 22 июля. Дома в трех районах оказались затоплены, а часть улиц превратилась в реки.

В городе всего за одну ночь выпало около 31 мм осадков. В связи с такими погодными условиями в Суворовском, Малиновском и Киевском районах зафиксировали подтопление более 35 частных жилых домов и приусадебных участков, сообщили в Государственной службе Украины по ЧС.

Жертв и пострадавших нет. Сейчас из подтопленных домов эвакуировано 18 человек. Специалисты откачали около 2 тыс. кубометров воды. Ликвидацией последствий непогоды занимаются 93 человека и 20 единиц техники, передает «Новороссия».

В Китае тем временем из-за мощных ливней, обрушившихся на территорию страны, произошло сильнейшее наводнение. Жертвами стихии стали 25 человек.