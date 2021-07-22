ФАН выяснил, как часто отказывают два двигателя самолета при полете

Благополучную посадку самолета Ан-28 в Томской области с отказавшими двигателями пассажиры называют чудом. Специалисты же продолжают расследование авиационного инцидента.

Предварительно известно, что при наборе высоты после взлета с посадочной площадки в поселке Кедровый произошел отказ двух двигателей самолета. В результате происшествия пострадали пассажиры и командир воздушного судна.

Росавиация провела анализ случаев отказа двух двигателей на самолетах, в том числе на Ан-28. Выяснилось, что за последние 30 лет при выполнении коммерческих воздушных перевозок грузов и почты из-за выключения двух и более двигателей в полете произошло 27 авиационных событий. 12 из них закончились авиационным происшествием, пять признаны катастрофами.

«Наравне с отказами систем двигателя и заправкой воздушного судна некачественным топливом одной из причин отказа или самовыключения двигателей в полете явилось несвоевременное выключение противообледенительной системы воздушного судна или ее некорректная эксплуатация», — рассказали в Росавиации.

Специалисты ведомства отмечают, что, в отличие от наземного обледенения (которое чаще происходит осенью и зимой), обледенение в полете при повышенной влажности возможно как при плюсовой, так и при минусовой температуре воздуха.

/ Ольга Козлова

С 1991 года произошло семь событий (одна авария и шесть инцидентов) на самолетах Ан-28. Половина из них названа серьезными. Они как раз и были связаны с отказом двигателя или двигателей при обледенении. Эти ситуации были связаны как с ошибками членов экипажа, так и отказами системы.

В Росавиации считают, что необходимо еще раз провести информирование членов летных экипажей, дополнительно проинструктировать их. А тем, кто эксплуатирует Ан-28, — провести проверку противообледенительной системы.

Напомним, пассажирский лайнер Ан-28 летел в Томск и пропал с радаров. Самолет удалось найти благодаря сработавшему аварийному маячку.