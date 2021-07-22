Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 14:55
14:55
Происшествия
Крымчанин угрожал подруге ножом из-за упреков в аморальном поведении
14:55
Общество
Жители Нижегородской области спасли маленькую косулю от смерти
14:51
Происшествия
Москвич изготовил более 400 поддельных тестов на коронавирус
14:48
Армия
Медотряд специального назначения Росгвардии провел учения в Нижегородской области
14:47
Политика
Мама мальчика из Австрии рассказала, как сын писал письмо Путину
14:44
Общество
Испорчен не весь урожай: замминистра сельского хозяйства Мордовии об итогах уборочной
14:43
Происшествия
Мэр Одессы заявил, что город находится на грани катастрофы после мощного ливня
14:43
Общество
Мэр Керчи покинул пост после серьезного разговора с главой Крыма Аксеновым
14:42
Происшествия
Петербуржец может попасть в тюрьму за покупки с чужой карты в Севастополе
14:42
Происшествия
Под мостом в Саратове нашли человеческий череп с паспортом
Все новости

ФАН выяснил, как часто отказывают два двигателя самолета при полете
Общество
ФАН выяснил, как часто отказывают два двигателя самолета при полете
wikipedia.org  /  Artem Katranzhi / CC BY-SA 2.0

Благополучную посадку самолета Ан-28 в Томской области с отказавшими двигателями пассажиры называют чудом. Специалисты же продолжают расследование авиационного инцидента.

Предварительно известно, что при наборе высоты после взлета с посадочной площадки в поселке Кедровый произошел отказ двух двигателей самолета. В результате происшествия пострадали пассажиры и командир воздушного судна.

Росавиация провела анализ случаев отказа двух двигателей на самолетах, в том числе на Ан-28. Выяснилось, что за последние 30 лет при выполнении коммерческих воздушных перевозок грузов и почты из-за выключения двух и более двигателей в полете произошло 27 авиационных событий. 12 из них закончились авиационным происшествием, пять признаны катастрофами.

«Наравне с отказами систем двигателя и заправкой воздушного судна некачественным топливом одной из причин отказа или самовыключения двигателей в полете явилось несвоевременное выключение противообледенительной системы воздушного судна или ее некорректная эксплуатация», — рассказали в Росавиации.

Специалисты ведомства отмечают, что, в отличие от наземного обледенения (которое чаще происходит осенью и зимой), обледенение в полете при повышенной влажности возможно как при плюсовой, так и при минусовой температуре воздуха.

ФАН узнал, как часто отказывают два двигателя самолета при полете
 / Ольга Козлова

С 1991 года произошло семь событий (одна авария и шесть инцидентов) на самолетах Ан-28. Половина из них названа серьезными. Они как раз и были связаны с отказом двигателя или двигателей при обледенении. Эти ситуации были связаны как с ошибками членов экипажа, так и отказами системы.

В Росавиации считают, что необходимо еще раз провести информирование членов летных экипажей, дополнительно проинструктировать их. А тем, кто эксплуатирует Ан-28, — провести проверку противообледенительной системы.

Напомним, пассажирский лайнер Ан-28 летел в Томск и пропал с радаров. Самолет удалось найти благодаря сработавшему аварийному маячку.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ФАН выяснил, как часто отказывают два двигателя самолета при полете
томск ан-28
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru