Четыре ремонтника серьезно пострадали во время взрыва газа в Балашихе

Московская область. 22 июля. Взрыв газа произошел во время проведения ремонтных работ в одном из микрорайонов Балашихи. Как стало известно ФАН, четверо рабочих доставлены с термическими ожогами в местную больницу.

В дежурную часть полиции 21 июля поступило сообщение от руководителя филиала «Восток – Мособлгаз» о том, что в микрорайоне Зари Балашихи при проведении ремонтных работ произошел взрыв бытового газа. В результате этого пострадали четверо рабочих, они госпитализированы в местную больницу с тяжелыми травмами. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. Блюстители закона выяснили детали произошедшего.

По данному факту силовики организовали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Трагедия случилась в районе улицы Советской между третьим и пятым домом, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — При проведении работ в котловане по замене отключающего устройства газопровода произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадали четыре человека — жители Московской области. Они с ожогами конечностей и лица попали в больницу».

После ЧП руководство организации решило не эвакуировать жителей близлежащих домов. Специалисты посчитали, что опасность гражданам не угрожает.

У следователей после аварии возникло много вопросов по технике безопасности во время проведения технических мероприятий. Правоохранители не могут понять, на каком основании проводились сварочные работы в котловане, рядом с газопроводом.