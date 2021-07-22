Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 13:20
13:16
Армия
ФАН публикует видео с репетиции авиапарада ко Дню ВМФ РФ в небе над Петербургом
13:15
Происшествия
Facebook получил новый штраф за неудаление запрещенного в России контента
13:15
Политика
Климкин назвал катастрофическими для Киева последствия сделки по «СП-2»
13:14
Политика
Володин объяснил цель жалобы России в ЕСПЧ против Украины
13:12
Весь мир
«Ставят телегу впереди лошади»: политолог оценил соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2»
13:12
Шоу-бизнес
Адель Вейгель назвала «Холостяк» достойным шоу после слухов об эскортницах
13:11
Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение красноярскому бизнесмену Быкову
13:10
Общество
Гости съезжались на дачу: 23 июля в России отмечают День дачника
13:08
Общество
Депутат Дятлов выступил против заключения однополых союзов в России
13:07
Общество
Около сотни дел о нарушении антиковидных правил направлено в суды в Дагестане
Все новости

Четыре ремонтника серьезно пострадали во время взрыва газа в Балашихе
Происшествия
Четыре ремонтника серьезно пострадали во время взрыва газа в Балашихе
Невские Новости  /  Степан Яцко

Московская область. 22 июля. Взрыв газа произошел во время проведения ремонтных работ в одном из микрорайонов Балашихи. Как стало известно ФАН, четверо рабочих доставлены с термическими ожогами в местную больницу.

В дежурную часть полиции 21 июля поступило сообщение от руководителя филиала «Восток – Мособлгаз» о том, что в микрорайоне Зари Балашихи при проведении ремонтных работ произошел взрыв бытового газа. В результате этого пострадали четверо рабочих, они госпитализированы в местную больницу с тяжелыми травмами. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. Блюстители закона выяснили детали произошедшего.

По данному факту силовики организовали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Трагедия случилась в районе улицы Советской между третьим и пятым домом, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — При проведении работ в котловане по замене отключающего устройства газопровода произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадали четыре человека — жители Московской области. Они с ожогами конечностей и лица попали в больницу».

После ЧП руководство организации решило не эвакуировать жителей близлежащих домов. Специалисты посчитали, что опасность гражданам не угрожает.

У следователей после аварии возникло много вопросов по технике безопасности во время проведения технических мероприятий. Правоохранители не могут понять, на каком основании проводились сварочные работы в котловане, рядом с газопроводом.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Четыре ремонтника серьезно пострадали во время взрыва газа в Балашихе
взрыв газа балашиха
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru