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Вспышка коронавируса произошла в олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу

  /   Обновлено: 22 июля 2021 12:39
Спорт
Вспышка коронавируса произошла в олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 22 июля. Вспышка коронавируса нового типа произошла в сборной Чехии по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио, сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, Маркета Науш-Слукова заболела COVID-19. Таким образом, число чешских спортсменов, зараженных коронавирусом, увеличилось до трех.

Ранее в четверг стало известно, что игрок сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич сдал тест на коронавирус и получил положительный ответ. У спортсмена нет симптомов заболевания.

Это не первый случай заражения коронавирусом. Представитель делегации олимпийской чешской команды тоже получил положительный результат теста на коронавируса после прибытия в Токио.

Пару недель назад заявили, что в Чехии готовятся к новой волне коронавируса. Бывший глава минздрава республики сообщил, что дельта-штамм болезни распространяется быстрыми темпами и может оказать серьезное влияние на эпидемиологическую ситуацию в стране.

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