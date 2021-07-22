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Турчак: правительство решит вопрос по снижению цен на овощи к августу

  /   Обновлено: 22 июля 2021 12:24
Экономика
Турчак: правительство решит вопрос по снижению цен на овощи к августу
er.ru  /  Официальный сайт партии &quot;Единая Россия&quot;

Жилино, Алтайский край, 22 июля. Проблему поставок продукции и снижения стоимости овощей проработают в правительстве.

Две недели потребуется кабмину на то, чтобы стабилизировать ценовую обстановку на продовольственном рынке и снизить цены на овощи уже в августе. Соответствующим мнением поделился секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Фермеры из Алтайского края указывают, что овощи дорожают из-за политики перекупщиков, которые значительно увеличивают ценники на овощи и занимаются перепродажей продукции ретейлерам. По этой причине, как говорят аграрии, картофель реализуется по цене в три раза выше его себестоимости.

Турчак отметил, что ценовой рост будет сдерживаться, и в правительстве в скором времени решат вопросы с поставками товаров при минимизации участия третьих сторон.

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