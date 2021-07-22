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Власти Судана освободили 12 девушек из плена торговцев людьми
Весь мир
Власти Судана освободили 12 девушек из плена торговцев людьми
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 22 июля. Полевой группе сил безопасности Судана удалось в ходе спланированной операции освободить 12 девушек, находившихся в плену торговцев людьми, сообщили в Генеральном управлении полиции восточноафриканского государства.

Входящие в состав банды преступники являются уроженцами одной из соседних стран. Троих из них удалось задержать. Они укрывали молодых женщин и девочек в возрасте от 14 до 20 лет в окрестностях города Гедареф на востоке Судана.

В заявлении полиции добавлено, что операция по спасению пленных началась после получения информации о незаконной деятельности одной из преступных ячеек. Ее члены использовали в качестве тюрьмы дом на окраине Гедарефа, где удерживали своих жертв перед отправкой в Хартум, а оттуда авиарейсами в одно из арабских государств.

Полиция уже предприняла необходимые меры по депортации освобожденных на родину, а в отношении преступников возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Судан считается одним из главных центров незаконной миграции в мире. Через его территорию проходят многочисленные маршруты контрабандистов, направляющих свои товары в страны Европы. В 2014 году Хартум ужесточил законы против торговцев людьми, увеличив максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

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