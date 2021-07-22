Россия подала на Украину жалобу в ЕСПЧ. События дня

Россия подала первую в истории межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека. Документ содержит девять основных претензий. Среди преступлений официального Киева, на которые указывает Москва, гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми во время так называемого Евромайдана и в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, а также в ходе гражданской войны в Донбассе. Упоминаются также дискриминация русскоязычного населения, преследование инакомыслящих, водная блокада Крыма и ряд других вопиющих фактов. Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека на Украине. Россия требует провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности.

Российское министерство иностранных дел довело до западных партнеров идею проведения совместной встречи «нормандской четверки» с представителями США и республик Донбасса. Ранее ЛНР и ДНР предложили провести переговоры России, Германии, Франции и Украины в новом формате с участием республик Донбасса и Соединенных Штатов. Как сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник, письма с соответствующей инициативой получили замглавы Администрации российского Президента Дмитрий Козак и глава нашего Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В российском МИД сообщили, что сейчас идею Донецкой и Луганской народных республик уже изучают в «нормандской четверке».

Число погибших из-за наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 33 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. Печальную статистику обновил местный департамент чрезвычайных ситуаций. Проливные дожди идут на большей части провинции Хэнань почти неделю. Погодный апокалипсис затронул более 3 миллионов жителей Поднебесной. Из опасных районов экстренно эвакуировали 375 тысяч человек, также власти переселили 256 тысяч граждан КНР. Площадь пострадавших от стихии сельскохозяйственных угодий составила 215 тысяч гектаров, прямой экономический ущерб колоссальный, он уже превысил 188 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин направил председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями наводнений в провинции Хэнань.

В Москве началась повторная вакцинация

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В Москве во всех прививочных пунктах началась повторная вакцинация от коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации», — подчеркнула Ракова.

Пройти ревакцинацию можно в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах столицы.