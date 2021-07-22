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Мордовия в конце июля получит 17,4 млрд рублей на замещение коммерческих кредитов
Общество
Мордовия в конце июля получит 17,4 млрд рублей на замещение коммерческих кредитов
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 22 июля. Уже к началу августа Мордовия получит 17,4 миллиарда рублей из федерального центра. Средства пойдут на замещение коммерческих кредитов.

Если раньше республика только на выплате процентов теряла 1,1 миллиарда рублей в год, то теперь она сможет потратить эти средства на улучшение жизни населения.

Еще в марте врио главы Мордовии Артем Здунов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением помочь регионам в части оздоровления финансов. Решить проблему долговой нагрузки можно путем замещения дорогих рыночных кредитов государственными.

Ранее ФАН писал, что правительство России выделит Мордовии дополнительные 160 миллионов рублей. Деньги пойдут на борьбу с COVID-19.

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россия мордовия саранск
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