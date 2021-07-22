Россиянка раскрыла секрет хорошего отдыха в Абхазии

Москва, 22 июля. Поклонница блога «Тонкости туризма» на платформе Яндекс.Дзен поделилась впечатлениями об отдыхе в Абхазии, а также рассказала, какой город ей понравился больше всего.

По словам путешественницы, она забронировала номер в пансионате. Двухнедельный отдых в таком месте стоит 77 тыс. рублей.

«Пансионат, кстати, замечательный: питание, номера, персонал — все на 5», — сообщила девушка.

Однако она рассказала, что недели спокойного отдыха ей хватило, и ее потянуло на приключения. Туристка заявила, что тогда она решила отказаться от недели проживания в пансионате в пользу аренды автомобиля и остановках в других городах. По ее словам, ей вернули деньги за оставшуюся неделю проживания.

Блогер отметила, что главным городом, который ей запомнился больше всего, стал Сухуми. Она считает, что отдыхать в Абхазии только на пляже является ошибкой, так как в городе есть множество интересных мест, которые следует посетить, передает «Новая Кубань».

«Такие краски, необычайной красоты», — описала она свои впечатления.

Путешественница подчеркнула, что в Сухуми есть заброшенные строения, однако, по ее мнению, сочетание этого дает необычный эффект. При планировании путешествия по Абхазии лучше сделать выбор в сторону поездки по всему побережью, добавила она.

Тревел-блогер ранее показал доступную альтернативу черноморским курортам. Он побывал в Дербенте и поделился впечатлениями о новом песчаном пляже на берегу Каспийского моря.