Путин отметил многогранный талант Олега Газманова

Москва, 22 июля. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем певца Олега Газманова, который празднует день рождения 22 июля.

Звезде сцены исполнилось 70 лет. По этому случаю глава государства отправил ему поздравительную телеграмму.

«Человек многогранного таланта и большой творческой энергии, вы добились широкой популярности как певец, поэт, композитор, продюсер, как яркий представитель отечественной эстрады», — говорится в сообщении российского лидера.

Владимир Путин указал, что выступления Газманова всегда отличались артистичностью и узнаваемым стилем исполнения песен. Он пожелал артисту здоровья и удачи.

Певец ездит с гастрольной программой «7:0 в мою пользу», приуроченной к юбилею исполнителя. При этом звезда сцены не исключает, что эти гастроли могут оказаться для него последними.