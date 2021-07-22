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В Ростехе обозначили сроки окончания испытаний новейшего истребителя Checkmate
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В Ростехе обозначили сроки окончания испытаний новейшего истребителя Checkmate

  /   Обновлено: 22 июля 2021 11:51
Армия
В Ростехе обозначили сроки окончания испытаний новейшего истребителя Checkmate
Global Look Press  /  Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Москва, 22 июля. Испытания нового истребителя Checkmate должны быть завершены к 2027 году, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

Фактор времени имеет крайне важное значение в этом проекте, поэтому нужно постараться приступить к испытаниям как можно быстрее, рассказал Слюсарь во время беседы с журналистами телеканала «Россия-24».

«Мы сейчас видим нишу современных многофункциональных самолетов с признаками пятого поколения, но при этом недорогих по цене, и нам важно в эту нишу попасть», — сообщил он.

Новейший российский истребитель был представлен во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что стоимость легкого тактического самолета составит порядка 25–30 млн долларов. На вооружении Checkmate будут различные ракеты и авиационные бомбы.

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