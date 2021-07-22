Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 11:55
11:53
Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Мадагаскара
11:49
Армия
Генеральная репетиция главного военно-морского парада прошла в Петербурге и Кронштадте
11:49
Армия
Стали известны сроки завершения летных испытаний российского вертолета Ка-62
11:48
Спорт
Вратари пожаловались на непредсказуемость полета новых мячей РПЛ
11:46
Весь мир
Армия на экспорт: что думают турки о кампании Анкары в Афганистане
11:45
Происшествия
Сожитель сотрудницы детсада в Петербурге украл у девушки кольцо покойного отца
11:43
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры на Будапештской
11:43
Общество
Россиянка раскрыла секрет хорошего отдыха в Абхазии
11:40
Общество
Путин отметил многогранный талант Олега Газманова
11:38
Армия
В Ростехе обозначили сроки окончания испытаний новейшего истребителя Checkmate
Все новости

«Офицеры России» попросили изменить скандальную постановку «Современника»
Общество
«Офицеры России» попросили изменить скандальную постановку «Современника»
Федеральное агентство происшествий  /  Ирина Никитина

Москва, 22 июля. «Офицеры России» обратились к руководству «Современника» после скандальной постановки «Первый хлеб». Они потребовали не оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны.

В организации обратили внимание на монолог героини Лии Ахеджаковой, которая резко высказывается о Герое Советского Союза. По мнению представителей «Офицеров России», это вопиющее хамство и оскорбление в адрес защитников Отечества и членов семей погибших, говорится в письме, оказавшемся в распоряжении ФАН.

«Просто не имеет морального права. Особенно если все это происходит в государственном учреждении культуры буквально через месяц после 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в преддверии 80-летия битвы за Москву», — заявил председатель президиума «Офицеров России» Сергея Липового.

Он обратился с просьбой к руководству театра изменить постановку, чтобы «поберечь нервы и душевное спокойствие» родственников погибших защитников Отечества. Липовой выразил уверенность, что образы героев не должны использоваться в провокационных спектаклях.

Зрители пришли в ужас от новой постановки «Современника» «Первый хлеб». В Сети постановку Бениамина Коца раскритиковали за неуважительное отношение к ветеранам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Офицеры России» попросили изменить скандальную постановку «Современника»
театр липовой современник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru