«Офицеры России» попросили изменить скандальную постановку «Современника»

Москва, 22 июля. «Офицеры России» обратились к руководству «Современника» после скандальной постановки «Первый хлеб». Они потребовали не оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны.

В организации обратили внимание на монолог героини Лии Ахеджаковой, которая резко высказывается о Герое Советского Союза. По мнению представителей «Офицеров России», это вопиющее хамство и оскорбление в адрес защитников Отечества и членов семей погибших, говорится в письме, оказавшемся в распоряжении ФАН.

«Просто не имеет морального права. Особенно если все это происходит в государственном учреждении культуры буквально через месяц после 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в преддверии 80-летия битвы за Москву», — заявил председатель президиума «Офицеров России» Сергея Липового.

Он обратился с просьбой к руководству театра изменить постановку, чтобы «поберечь нервы и душевное спокойствие» родственников погибших защитников Отечества. Липовой выразил уверенность, что образы героев не должны использоваться в провокационных спектаклях.

Зрители пришли в ужас от новой постановки «Современника» «Первый хлеб». В Сети постановку Бениамина Коца раскритиковали за неуважительное отношение к ветеранам.