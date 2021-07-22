Сотрудники МЧС спасли из смотровой ямы надышавшегося краской мужчину

Орел, 22 июля. Спасатели вытащили из смотровой ямы мужчину, которому во время работы стало плохо. Его жизни теперь ничего не угрожает.

Выяснилось, что в дежурную часть поступил звонок от фельдшера скорой помощи. Он сообщил, что на улице Октябрьской одному из работников стало плохо во время лакокрасочных работ и он упал в смотровую яму. По его словам, достать пострадавшего своими силами они не смогли.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС поисково-спасательной службы. При помощи специального оборудования им удалось аккуратно достать из ямы мужчину и передать его медикам.

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