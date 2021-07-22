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Сотрудники МЧС спасли из смотровой ямы надышавшегося краской мужчину
Общество
Сотрудники МЧС спасли из смотровой ямы надышавшегося краской мужчину
11.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС России по Республике Коми

Орел, 22 июля. Спасатели вытащили из смотровой ямы мужчину, которому во время работы стало плохо. Его жизни теперь ничего не угрожает.

Выяснилось, что в дежурную часть поступил звонок от фельдшера скорой помощи. Он сообщил, что на улице Октябрьской одному из работников стало плохо во время лакокрасочных работ и он упал в смотровую яму. По его словам, достать пострадавшего своими силами они не смогли.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС поисково-спасательной службы. При помощи специального оборудования им удалось аккуратно достать из ямы мужчину и передать его медикам.

Ранее рязанские врачи спасли пенсионерку с 99% поражения легких. После выписки пожилая женщина в течение месяца использовала концентратор для обогащения легких кислородом.

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