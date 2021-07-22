Российские медики за сутки выявили 24 471 новый случай COVID-19

Москва, 22 июля. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки составило 24 471. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Медики зарегистрировали заболевших в 85 российских регионах. При этом у 9,9% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за прошлые сутки составило 796. Полностью вылечиться от инфекции смогли еще 22 660 россиянина.

Накануне в стране выявили 23 704 новых случая коронавируса. Актуальные сведения о ситуации с распространением заболевания в России и миру можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.