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Российские медики за сутки выявили 24 471 новый случай COVID-19

  /   Обновлено: 22 июля 2021 11:35
Общество
Российские медики за сутки выявили 24 471 новый случай COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 22 июля. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки составило 24 471. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Медики зарегистрировали заболевших в 85 российских регионах. При этом у 9,9% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за прошлые сутки составило 796. Полностью вылечиться от инфекции смогли еще 22 660 россиянина.

Накануне в стране выявили 23 704 новых случая коронавируса. Актуальные сведения о ситуации с распространением заболевания в России и миру можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.

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россия коронавирус оперштаб
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