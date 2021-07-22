Портрет обнаженных братьев Кличко удивил Марию Захарову

Москва, 22 июля. Выставленный на аукцион портрет обнаженных братьев-боксеров Виталия и Владимира Кличко в окружении цветов флага Украины удивил официального представителя МИД России Марию Захарову.

Впечатлениями от картины Захарова поделилась с читателями личного Telegram-канала. Пресс-секретарь МИД РФ призналась, что думала, что перед ней какой-то коллаж или шутка, но картина оказалась реальной, и владелец намерен выручить за нее реальные деньги.

«Увидела произведение в соцсетях, не поверила. Думала, коллаж. Оказалось, есть и картина, и художник, и даже цена. Флаг Украины тоже есть. Ищите», — призвала читателей российский дипломат.

Свою работу, выполненную в стиле классической живописи эпохи Ренессанса, художник оценивает в 50 тысяч долларов. Картина написана масляными красками на холсте.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уличила Киев в воспитании целого поколения молодежи на неонацистской идеологии. Именно от засилья фашистских и нацистских идей отгораживается Россия, борясь с нежелательными организациями и иноагентами, подчеркнула дипломат.