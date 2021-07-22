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Уголовное дело возбудили после избиения министра Приамурья

  /   Обновлено: 22 июля 2021 11:30
Происшествия
Уголовное дело возбудили после избиения министра Приамурья
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Благовещенск, 22 июля. Следователи завели уголовное дело после травмирования министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова на отдыхе.

Следственный комитет предварительно установил, что у чиновника произошел конфликт с одним из гостей. В результате министр получил множество травм. Других деталей произошедшего пока нет.

Специалисты устанавливают личность оппонента Курдюкова. Один из подозреваемых заявил, что Курдюков был сильно пьян и мог неудачно упасть. Эту версию изучают правоохранители.

Ранее сообщалось, что мужчина находился на турбазе вместе с семьей. Во время вечернего обхода охранник нашел его со множественными повреждениями. Курдюкова доставили в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

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