Канадский стоматолог развеял популярный миф о зубной пасте

Торонто, 22 июля. Рекламные ролики зубной пасты показывают, как человек наносит ее на всю поверхность зубной щетки. Однако такое количество пасты является чрезмерным.

Стоматолог К. Сарвендран из Канады развеяла популярный миф о необходимости нанесения зубной пасты на всю поверхность зубной щетки. Соответствующее видео она опубликована на своей странице в сервисе TikTok.

Как утверждает медицинский специалист, для эффективной чистки зубов не нужно такое количество пасты. Достаточно нанести лишь объем, сопоставимый с размерами обычной горошины.

«На самом же деле вам нужно количество величиной с горошину. Этого вполне достаточно», — рассказала Сарвендран.

Стоматолог Татьяна Борисова ранее предупредила россиян об опасности семечек для здоровья зубов. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», они негативно влияют на состояние зубной эмали.

Некоторые россияне считают, что маркировка на тюбиках зубной пасты может указывать на ее натуральность. Однако это не правда. Разноцветные полоски имеют исключительно технологическое предназначение.