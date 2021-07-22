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В «Векторе» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов коронавируса

  /   Обновлено: 22 июля 2021 11:36
Общество
В «Векторе» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов коронавируса
Агентство городских новостей Москва

Москва, 22 июля. Российская вакцина «ЭпиВакКорона» доказала свою эффективность против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Специалисты проводят регулярный анализ новых мутаций. Об этом рассказали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

По словам ученых, основу данного препарата составляют мало подверженные мутациям участки коронавируса. Именно поэтому изменения в инфекции не затрагивают используемые в вакцине пептиды.

Новая партия «ЭпиВакКороны» уже поступила в Москву. Она станет доступна только для прививающихся вторым компонентом вакцины.

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вакцина коронавирус эпиваккорона
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