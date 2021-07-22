В «Векторе» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов коронавируса

Москва, 22 июля. Российская вакцина «ЭпиВакКорона» доказала свою эффективность против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Специалисты проводят регулярный анализ новых мутаций. Об этом рассказали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

По словам ученых, основу данного препарата составляют мало подверженные мутациям участки коронавируса. Именно поэтому изменения в инфекции не затрагивают используемые в вакцине пептиды.

Новая партия «ЭпиВакКороны» уже поступила в Москву. Она станет доступна только для прививающихся вторым компонентом вакцины.