В «Векторе» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов коронавируса

Москва, 22 июля. Российская вакцина «ЭпиВакКорона» доказала свою эффективность против новых штаммов коронавирусной инфекции.
Специалисты проводят регулярный анализ новых мутаций. Об этом рассказали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
По словам ученых, основу данного препарата составляют мало подверженные мутациям участки коронавируса. Именно поэтому изменения в инфекции не затрагивают используемые в вакцине пептиды.
Новая партия «ЭпиВакКороны» уже поступила в Москву. Она станет доступна только для прививающихся вторым компонентом вакцины.