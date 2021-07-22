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ФАН публикует полный текст жалобы России в ЕСПЧ против Украины

  /   Обновлено: 22 июля 2021 11:30
Политика
ФАН публикует полный текст жалобы России в ЕСПЧ против Украины
pixabay.com  /  jarmoluk

Москва, 22 июля. Россия впервые в истории подала жалобу в Европейский суд по правам человека в отношении Украины. Федеральное агентство новостей публикует полный текст обращения.

Москва обвинила Киев в нарушении Европейской конвенции по правам человека. Россия в обращении затронула события 2014 года на Украине, а также водную блокаду Крыма, катастрофу MH17 и дискриминацию русскоязычного населения. ФАН публикует полный текст жалобы РФ в ЕСПЧ для ознакомления.

Обращение состоит из девяти основных претензий. Генпрокуратура РФ сообщила о подаче межгосударственной жалобы в ЕСПЧ на официальном сайте.

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