ФАН публикует полный текст жалобы России в ЕСПЧ против Украины

Москва, 22 июля. Россия впервые в истории подала жалобу в Европейский суд по правам человека в отношении Украины. Федеральное агентство новостей публикует полный текст обращения.

Москва обвинила Киев в нарушении Европейской конвенции по правам человека. Россия в обращении затронула события 2014 года на Украине, а также водную блокаду Крыма, катастрофу MH17 и дискриминацию русскоязычного населения. ФАН публикует полный текст жалобы РФ в ЕСПЧ для ознакомления.

Обращение состоит из девяти основных претензий. Генпрокуратура РФ сообщила о подаче межгосударственной жалобы в ЕСПЧ на официальном сайте.