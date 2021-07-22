Почему германо-американский договор по «СП-2» не понравился никому

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сделал заявление по поводу договоренности Германии и США по вопросу «Северного потока — 2» и «гарантий энергетической безопасности Украины». По словам российского дипломата, «угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику».

Речь идет о состоявшихся между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом недавних переговорах. Итоги которых, кажется, не устроили вообще никого.

Официальные Вашингтон и Берлин заявили, например, что у сторон остаются «серьезные разногласия» по поводу «СП-2». И этот разговор по факту еще не закончен. Тем не менее ФРГ, кажется, все же смогла продавить свое право на использование российского газа. Благо санкции с германского оператора трубопровода были сняты.

Global Look Press / Doug Mills/Consolidated News Photos

Что крайне обеспокоило Украину. Которая и ранее требовала компенсаций от Германии и намекала на таковые Штатам. Даже не непосредственно, а через СМИ Белый дом призвал Киев «сохранять тишину» по поводу российского газопровода и того, что сделка фактически состоялась. Благо, в этой сделке заложена и определенная компенсация для Украины. Правда, компенсация довольно странная.

Ранее ходили слухе о транше в 11 млрд долларов в течение нескольких лет в виде инвестиций в зеленую энергетику Украины. Самые смелые аналитики предполагали, что в соглашении будет фигурировать и требования в адрес России не прекращать транзит газа через Украину в течение как минимум 10 лет.

На деле все оказалось значительно скромнее. Транши действительно будут. Только составят 1 млрд в течение пяти лет. При этом в первый год эта страна получит 175 млн долларов и в довесок специального куратора, который и будет продвигать новые энергетические направления. То есть по факту решать, на что и кому пойдут эти деньги.

Естественно, что Киев не устраивает такой формат финансирования. Тем более, что зеленая энергетика как минимум в Восточной Европе вызывает, мягко говоря, сомнения в своей эффективности.

И здесь Украина не исключение, поскольку есть еще и Польша. Это государство неоднократно выступало против строительства «Северного потока — 2». Но прикрывало политической риторикой вполне промышленные и экономические интересы. В Польше очень хотят построить сразу несколько своих АЭС. Однако начать строительство им не позволяет Германия. Которая очень не хочет у себя на границе в один несчастный момент обнаружить «второй Чернобыль».

Если возвращаться к Украине — во все эти дебаты включился уже и «Нафтогаз». Та украинская компания, которая курирует транзит российского голубого топлива. В частности, глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Россия использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона», что «Газпром» не продлит контракт по окончании 2024 года. И вишенкой на тортик директор компании, занимающейся транзитом газа, завил о том, что для обеспечения энергетической безопасности Украины, той срочно нужно вступать в НАТО.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Газпром» на момент написания этих строк ситуацию никак не комментировал. Просто российская компания комментировала историю с контрактами уже не единожды. И все эти комментарии сводятся к тому, что нынешний контракт, заключенный в 2019 году, будет исполнен, а продление транзита на дальнейший срок зависит от рыночных условий, предложенных украинской стороной. При этом все так же неоднократно с российской стороны звучали заявления о том, что два газопровода, которые качают топливо в Европу, — это лучше, чем один газопровод. Больше газа на продажу — больше денег.

Но, кажется, украинскую сторону это не убеждает. Особенно в контексте того, что миллиард долларов, которые будут выделены этой стране, пойдут не на реновацию украинской части трубы, не на улучшение инфраструктуры газопровода, а именно на зеленые энергетические инициативы. Что в Киеве, по всей вероятности, расценили как намек на то, что «ну да, скорее всего, вы останетесь без газа, но мы вам что-нибудь альтернативное запилим, чтобы вы совсем от холода ноги не протянули».

И здесь стоит вернуться к началу материала и задаться вопросом — а чем тогда недовольна Россия, тем более что газопровод будет достроен?

Ну, во-первых — сам факт того, что Германия и США договариваются по поводу поставок российского газа без привлечения к этому разговору, собственно, России, выглядит, мягко говоря, странно.

А во-вторых — в самом тексте заявления по итогам переговоров, есть, например, такие пассажи:

«Если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Европейский союз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или принять эффективные меры в других экономически важных сферах».

То есть в переводе с дипломатического это называется прямыми и неприкрытыми угрозами, что, естественно не мог проигнорировать наш МИД и наш посол в Вашингтоне.

pixabay.com / kazac-maksim

Однако в сухом остатке мы имеем «Северный поток — 2», который заработает в ближайшие месяцы, и демонстративное недовольство всех участников всего этого «газового» процесса. Плюс, естественно, республиканцы в США начнут громко и яростно критиковать Байдена за то, что он «прогнулся под [Владимира] Путина». И в буквальном смысле использовать формулировки типа «при Трампе такого бы не было». Что в очередной раз снизит рейтинги нынешнего главы Белого дома. Но таков уж избранный нынешней американской администрацией путь «многовекторной дипломатии». И, честно говоря, пока этот американский курс нам на руку, несмотря даже на откровенно хамские заявления и угрозы на официальному уровне в адрес нашей страны.