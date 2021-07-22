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Бывший муж Даны Борисовой унизил 13-летнюю дочь в переписке
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой унизил 13-летнюю дочь в переписке
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 июля. Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина опубликовала переписку с отцом, который позволяет себе оскорбительные высказывания в ее адрес.

Звезда ТВ до сих пор питает надежды наладить отношения дочери и бывшего мужа Максима Аксенова. Но пока старания знаменитости не увенчались успехом.

Дочь знаменитости обнародовала переписку с отцом, в которой он унижает 13-летнего ребенка. Мужчина также грубо высказывается и о матери подростка.

«У тебя что, цель добраться до дна? Так это уже почти дно! Включи мозги! Не будь такой дурой! Пора становиться нормальным ребенком. Подумай над этим. Неприятно от всего, что ты делаешь. Молодец мама, ребенок на дне!» — писал дочери Аксенов.

По словам дочери, такая бурная реакция отца последовала из-за того, что его несовершеннолетняя дочь сделала макияж и накрасила ногти. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Дана Борисова говорила о сложных отношениях с дочерью. Девочка начала себя травмировать, и, как считает мать, это связано с проблемами в семье. Знаменитость пытается привнести гармонию в семейную жизнь, но удается ей это с трудом. Телеведущая пытается обеспечить дочь и дать ей хорошее образование. Звезда собирается отправить ребенка в престижную языковую школу, хотя обучение там дорогое.

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