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Эфир: О причинах погодных катаклизмов рассказывает главный синоптик Петербурга
Общество
Эфир: О причинах погодных катаклизмов рассказывает главный синоптик Петербурга
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области


В четверг, 22 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция с участием главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

Пожары в Сибири, Якутии, США, на Кипре. Наводнения в Германии, на Украине, в Китае и в пустынях Саудовской Аравии. Ураганы бушуют там, где их сроду не бывало, а засуха держит в напряжении болота Индии и Амазонки.

Что случилось с погодой на планете Земля? Виноваты ли в наших проблемах «инопланетные рептилоиды» или военные, использующие пресловутое климатическое оружие против своих стратегических противников? Почему зимой так холодно, а летом — так жарко? Когда ученые научатся делать нам комфортный климат?   

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает Александр Колесов.

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