Эфир: О причинах погодных катаклизмов рассказывает главный синоптик Петербурга



В четверг, 22 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция с участием главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

Пожары в Сибири, Якутии, США, на Кипре. Наводнения в Германии, на Украине, в Китае и в пустынях Саудовской Аравии. Ураганы бушуют там, где их сроду не бывало, а засуха держит в напряжении болота Индии и Амазонки.

Что случилось с погодой на планете Земля? Виноваты ли в наших проблемах «инопланетные рептилоиды» или военные, использующие пресловутое климатическое оружие против своих стратегических противников? Почему зимой так холодно, а летом — так жарко? Когда ученые научатся делать нам комфортный климат?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает Александр Колесов.