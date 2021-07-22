Обвиняемый в коррупции бывший сотрудник ФСБ предстанет перед судом

Москва, 22 июля. Материалы уголовного дела, которое возбудили в отношении экс-заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова поступили в суд Москвы.

Следствие обвинило экс-силовика в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества. По версии СК, в 2007 году Фролов следил за деятельностью банков и стал общаться с руководством АКБ «Кредитимпэкс». Тогда Центробанк установил, что организация совершает ряд отмывочных операций. При этом Фролов поддерживал компанию, получая за это деньги.

Материалы уголовного дела состоят из 500 томов. Фролов и его защита ознакомлены с документами. Обвинительное заключение по делу было утверждено в Генпрокуратуре, материалы передали в гарнизонный суд для рассмотрения по существу, сообщает «Коммерсантъ«.