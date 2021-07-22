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Эфир: Как отмечают Всемирный день китов и дельфинов в России
Общество
Эфир: Как отмечают Всемирный день китов и дельфинов в России
wikipedia.org  /  Zorankovacevic/CC BY-SA 2.5

В четверг, 22 июля, с 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг директора АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяны Белей, приуроченный к Всемирному дню китов и дельфинов.

Международная китобойная комиссия запретила отлов китов и дельфинов в промысловых целях, но некоторые страны — например, Япония и Дания — продолжают убивать этих животных. А еще киты и дельфины почему-то сами выбрасываются на берег, сокращая свою и без того невысокую численность.

Как чувствуют себя киты и дельфины в российской акватории? Кто и как осуществляет реабилитацию дельфинов после жизни в неволе? Спасают ли дельфины тонущих людей и что говорят другие легенды? Глотают ли киты аквалангистов и куда те потом деваются?

На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Белей в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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