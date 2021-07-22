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Российские власти изучат способы снижения стоимости овощей в стране
Экономика
Российские власти изучат способы снижения стоимости овощей в стране
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июля. Министерство сельского хозяйства России поручило региональным властям разобраться с поставками овощей, чтобы исключить влияние посредников на розничные цены.

Согласно представленным данным, ведомство рассматривает возможность повышения субсидирования расходов на строительство хранилищ в отдаленных российских субъектах. Для стабилизации ситуации регионам поручено нарастить количество ярмарок. Местным властям агропромышленного комплекса, в свою очередь, необходимо заняться логистическом вопросом, передает «Коммерсантъ»

Более 50% продукции открытого грунта продается через торговцев и посредников, что отрицательно сказывается на продовольственных ценах. Дополнительной мерой может стать увеличение компенсации части затрат на возведение хранилищ на территории регионов Дальнего Востока и Арктики с 20% до 40%.

Минпромторг России ранее сообщил, что планирует добиваться от крупных ретейлеров, чтобы снижение стоимости овощей у производителей отражалось на ценниках в магазинах.

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