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Гибрид S580e появился в линейке немецкого Mercedes

  /   Обновлено: 22 июля 2021 11:11
Экономика
Гибрид S580e появился в линейке немецкого Mercedes
Prt Scr youtube.com  /  InfoCar: тест-драйвы авто

Штутгарт, 22 июля. Европа встречает гибридный седан Mercedes S-Class нового поколения.

Автомобилестроительная компания из Германии Mercedes-Benz презентовала на европейском рынке новый гибрид S580e. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Представленное общественности транспортное средство отличается бензиновым двигателем на три литра мощностью 367 л.с. В паре с основным силовым агрегатом работает электрический мотор на 150 л.с. На автомобиль устанавливается девятидиапазонная АКПП и батарея емкостью 28,6 кВт/ч.

Производитель обещает, что гибрид способен пройти 113 км на скорости до 140 км/ч на электродвигателе. Стоимость модели начинается от 123 736 евро или 10,7 млн рублей по нынешнему курсу.

Нестандартный проект ранее показали в Mercedes-AMG. Компания Cigarette Racing в сотрудничестве с немецким концерном разработала спортивный катер.

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mercedes-benz гибрид S580e
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