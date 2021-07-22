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Назван симптом, который может указывать на рак яичников
Общество
Назван симптом, который может указывать на рак яичников
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Вашингтон, 22 июля. Ученые научно-исследовательского центра Moffitt Cancer в США заявили, что непроходящее вздутие живота может указывать на рак яичника.

Специалисты объяснили, что при вздутии живот у пациентов выглядит надутым, а также может быть твердым. Однако многие связывают подобный недуг лишь с проблемами, которые вызваны пищеварением. Вздутие живота испытывают многие люди, однако обращаться к специалисту следует, если этот симптом не проходит на протяжении нескольких недель, добавили исследователи.

Медики считают, что женщины зачастую не догадываются о раке яичника, так как первые стадии этого заболевания могут протекать бессимптомно. Они подчеркнули, что, помимо вздутия, пациенты жалуются на необъяснимую потерю веса, а также проблемы с мочеиспусканием.

Как ранее сообщалось, онкобольным дали рекомендации по прививке от коронавируса. Им объяснили, когда можно вакцинироваться, а когда следует отложить процедуру.

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