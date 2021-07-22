Генпрокуратура РФ: силовой захват власти в Киеве перерос в националистический террор

Москва, 22 июля. Государственный переворот на Украине в 2014 году обернулся националистическим террором новой власти, заявили в Генпрокуратуре РФ.

Российские правоохранители надеются, что Европейский суд по правам человека обратит внимание на устроенные Киевом репрессии, сказано в пресс-релизе органа. В ГП отметили, что сам силовой захват власти в результате массовых беспорядков в 2014 году незаконен, и именно он перерос в полномасштабный террор, захлестнувший всю страну.

Генпрокуратура уже направила соответствующую жалобу в ЕСПЧ. Всего документ содержит девять пунктов и основывается на статье 33 Конвенции о защите прав человека и его свобод от 1950 года. Помимо террора и незаконного захвата власти, приведшего к гибели сотен невинных граждан, российские органы обвинили Киев в водной блокаде Крыма и гибели борта MH17 гражданских авиалиний Малайзии.