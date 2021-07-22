Россия заявила о физическом устранении оппозиции и журналистов на Украине

Москва, 22 июля. Украина практикует физическое устранение журналистов и оппозиционных политиков. Об этом заявила Генпрокуратура РФ в жалобе в Европейский суд по правам человека.

Россия заявила о физическом устранении оппозиционеров и представителей СМИ на Украине с 2014 года. В материалах Генпрокуратуры указано, что такая практика осуществляется до сих пор. Журналистов и оппозиционных политиков преследуют, незаконно похищают, берут в заложники и запугивают, отметили авторы жалобы в ЕСПЧ.

Россия впервые в истории обратилась в Европейский суд по правам человека. Жалоба состоит из девяти основных пунктов, среди которых оказались водная блокада Крыма и дискриминация русскоязычных граждан на Украине.