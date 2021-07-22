Вдова Станислава Говорухина объяснила сложные отношения актера с сыном

Москва, 22 июля. Вдова великого российского кинематографиста Станислава Говорухина Галина объяснила, почему ее муж практически не общался со своим единственным сыном Сергеем.
Наследник появился на свет в первом браке актера с коллегой Юноной Каревой. По словам Галины Говорухиной, сын вобрал в себя все черты отца, а некоторые из них проявились даже в гипертрофированной форме.
«Характеры у них были разные. Слава был молчуном. Сережа перенял эту черту в гипертрофированной форме. Я предполагаю, что существовала ревность сына к отцу. Он не мог простить, что его родители расстались», — поделилась вдова в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Они с мужем никогда не обсуждали его сложные отношения с наследником. Однако известно, что Сергей Говорухин, избравший путь документалиста, категорически не принимал творчество отца. Несмотря на всю критику, Говорухин-старший готов был жизнь отдать за своего ребенка.
«Он очень его любил. Например, Слава не хотел, чтобы Сережа ехал в Чечню. Но тот правдами и неправдами прорвался туда. В итоге снайпер попал Сереже в ногу, когда они ехали на машине с водителем», — вспоминает Галина Говорухина.
Ранение необходимо было оперировать моментально, но в таких условиях он смог попасть к врачу лишь на четвертый день. В связи с этим ногу пришлось ампутировать. Спустя несколько лет после инцидента Сергей Говорухин умер от обширного инсульта.
Во время беседы с ведущим программы Борисом Корчевниковым Говорухина рассказала о причинах первого развода актера. Вдова кинематографиста отметила, что чувства в паре довольно быстро охладели.