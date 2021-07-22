Вдова Станислава Говорухина объяснила сложные отношения актера с сыном

Наследник появился на свет в первом браке актера с коллегой Юноной Каревой. По словам Галины Говорухиной, сын вобрал в себя все черты отца, а некоторые из них проявились даже в гипертрофированной форме.

«Характеры у них были разные. Слава был молчуном. Сережа перенял эту черту в гипертрофированной форме. Я предполагаю, что существовала ревность сына к отцу. Он не мог простить, что его родители расстались», — поделилась вдова в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Они с мужем никогда не обсуждали его сложные отношения с наследником. Однако известно, что Сергей Говорухин, избравший путь документалиста, категорически не принимал творчество отца. Несмотря на всю критику, Говорухин-старший готов был жизнь отдать за своего ребенка.