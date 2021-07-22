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Вдова Говорухина объяснила, почему у них не было общих детей
Шоу-бизнес
Вдова Говорухина объяснила, почему у них не было общих детей
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 22 июля. Режиссер Станислав Говорухин и его супруга Галина не имели общих детей, хотя очень хотели. Супруги были в шаге от того, чтобы стать родителями.

Галина Говорухина ждала ребенка от именитого режиссера, но она вынуждена была прервать беременность. Возлюбленная Говорухина «залезла в холодную ванную в Одессе», после чего у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

«Меня забрали в больницу. И случилось то, что случается у гинеколога в кресле. Произошло сильное кровотечение», — сказала вдова автора фильма «Благословите женщину» в эфире программы «Судьба человека».

Позже подруга Галины, актриса Наталья Фатеева пристраивала ее в клинику, надеясь, что ты пройдет обследование и забеременеет. Однако чуда не случилось.

«Это промысел божий. Меня не хватило бы на ребенка и на него. Я бы не разорвалась. Он занимал все пространство в моей жизни», — добавила Галина Говорухина.

Режиссер прожил со второй женой более 50 лет. Детей у них не было. У Станислава Говорухина в первом браке с Юноной Каревой родился сын Сергей. Это единственный ребенок у артиста. Сергей Говорухин умер на 51-м году жизни в 2011 году.

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