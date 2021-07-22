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Пожилые супруги погибли при пожаре под Волгоградом
Происшествия
Пожилые супруги погибли при пожаре под Волгоградом
pixabay.com

Волгоград, 22 июля. Пожар вспыхнул поздно ночью в частном доме в Дубовском районе Волгоградской области. В огне погибли 81-летние супруги.

Возгорание произошло в жилом доме на улице Цветочной, позже пламя перебралось на близлежащую пристройку. Общая площадь пожара составила 32 кв. м. Расчеты 35-й пожарно-спасательной части тушили огонь в течение часа. После ликвидации возгорания были обнаружены пожилые мужчина и женщина без признаков жизни.

Их тела переданы на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Специалисты выясняют причины и обстоятельства пожара. Назначена доследственная проверка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели отца и дочери при пожаре в Набережных Челнах.

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