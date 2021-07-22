Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 11:52
11:49
Армия
Генеральная репетиция главного военно-морского парада прошла в Петербурге и Кронштадте
11:49
Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Мадагаскара
11:49
Армия
Стали известны сроки завершения летных испытаний российского вертолета Ка-62
11:48
Спорт
Вратари пожаловались на непредсказуемость полета новых мячей РПЛ
11:46
Весь мир
Армия на экспорт: что думают турки о кампании Анкары в Афганистане
11:45
Происшествия
Сожитель сотрудницы детсада в Петербурге украл у девушки кольцо покойного отца
11:43
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры на Будапештской
11:43
Общество
Россиянка раскрыла секрет хорошего отдыха в Абхазии
11:40
Общество
Путин отметил многогранный талант Олега Газманова
11:38
Армия
В Ростехе обозначили сроки окончания испытаний новейшего истребителя Checkmate
Все новости

Литовкин назвал главную причину нападок Украины на новый российский Checkmate
Армия
Литовкин назвал главную причину нападок Украины на новый российский Checkmate
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Москва, 22 июля. Украинские СМИ критикуют новый российский истребитель Checkmate, потому что Киев банально завидует успехам России в авиастроении, заявил капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Ранее издание Defense Express заявило, что российский однодвигательный истребитель пятого поколения, представленный зрителям на авиасалоне МАКС-2021, якобы был «списан у двоечника». По словам автора публикации, самолет очень похож на американский Boeing X-32, который был основным конкурентом истребителя F-35.

В эфире радио Sputnik Литовкин одной фразой поставил на место раскритиковавшую самолет Украину, пояснив, что «завидовать можно бесконечно». По его словам, главной причиной нападок Киева являются успехи Москвы в создании новой боевой техники.

«Украина не создала ни одного нового самолета за последние 30 лет, тем более боевого истребителя, который мог бы представлять какой-то интерес в мировом масштабе», — объяснил эксперт.

Он отметил, что Россия успешно создает самолеты пятого поколения, потому что российская промышленность, в отличие от украинской, не «спала», а покоряла новые вершины.

Отметим, что истребитель Checkmate от Ростеха впервые поднимется в воздух в 2023 году. Статические испытания машины закончатся меньше чем через год. Стоит подчеркнуть, что название для нового самолета было выбрано не просто так. По словам главы госкорпорации, оно отображает философию боевой машины, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Литовкин назвал главную причину нападок Украины на новый российский Checkmate
украина истребитель ростех
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru