Литовкин назвал главную причину нападок Украины на новый российский Checkmate

Москва, 22 июля. Украинские СМИ критикуют новый российский истребитель Checkmate, потому что Киев банально завидует успехам России в авиастроении, заявил капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Ранее издание Defense Express заявило, что российский однодвигательный истребитель пятого поколения, представленный зрителям на авиасалоне МАКС-2021, якобы был «списан у двоечника». По словам автора публикации, самолет очень похож на американский Boeing X-32, который был основным конкурентом истребителя F-35.

В эфире радио Sputnik Литовкин одной фразой поставил на место раскритиковавшую самолет Украину, пояснив, что «завидовать можно бесконечно». По его словам, главной причиной нападок Киева являются успехи Москвы в создании новой боевой техники.

«Украина не создала ни одного нового самолета за последние 30 лет, тем более боевого истребителя, который мог бы представлять какой-то интерес в мировом масштабе», — объяснил эксперт.

Он отметил, что Россия успешно создает самолеты пятого поколения, потому что российская промышленность, в отличие от украинской, не «спала», а покоряла новые вершины.

Отметим, что истребитель Checkmate от Ростеха впервые поднимется в воздух в 2023 году. Статические испытания машины закончатся меньше чем через год. Стоит подчеркнуть, что название для нового самолета было выбрано не просто так. По словам главы госкорпорации, оно отображает философию боевой машины, передает «Царьград».