Военный аналитик Андреев: российский Checkmate «похоронит» американские истребители

Москва, 22 июля. Презентация новейшего российского истребителя пятого поколения заставила нервничать многих западных производителей боевой авиации, заявил военный аналитик Сергей Андреев.

Самолет Су-75 Checkmate был представлен общественности в рамках авиасалона МАКС-2021. Проект создавался с акцентом на экспорт, и машина наверняка найдет покупателя на мировом рынке, пишет обозреватель в публикации для издания LIFE. Но успех российского самолета означает забвение западных аналогов. Трюк Ростеха с новым Су-75 буквально «похоронит» продажи американских F-35.

«Никто не захочет стоять в очереди за дорогими истребителями с посредственными характеристиками и кучей ограничений на полеты, когда базовые потребности в безопасности воздушных границ можно будет решать гораздо меньшей ценой и с гораздо большей эффективностью», — объясняет аналитик.

Дело в том, что американский F-35 вдвое дороже российского Checkmate, но его боевой радиус почти вдвое меньше. Скороподъемность детища Lockheed Martin вообще находится на уровне истребителей четвертого поколения.

Ранее сообщалось, что приобретением новейшего российского истребителя Checkmate заинтересовались во Вьетнаме. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев также назвал другие страны, где пригодится самолет, пишет сайт 360tv.ru.