В Совфеде спрогнозировали исторические последствия жалобы России в ЕСПЧ против Украины

Москва, 22 июля. Жалоба РФ на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) имеет исторический характер, уверен заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Обращение приведет в чувство официальный Киев, убежден сенатор. Оно будет иметь исторические последствия, считает Косачев. Жалоба стала первым действием прокуратуры в рамках ее новых полномочий после изменения законов, пояснил член Совфеда.

«В этом смысле жалоба имеет исторический характер, однако, убежден, она может иметь и исторические по масштабу последствия», — отметил Косачев в соцсетях.

Ранее Россия подала на Украину жалобу в ЕСПЧ, состоящую из девяти пунктов. Москва сообщила о нарушении Киевом Конвенции о защите прав человека и основных свобод.