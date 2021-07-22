Россия попросила ЕСПЧ признать дискриминацией запрет русского языка на территории Украины

Москва, 22 июля. Запрет на использование русского языка на Украине нарушает ряд статей европейской Конвенции о правах человека, сказано в жалобе Генпрокуратуры РФ.

Межгосударственная жалоба России на Украину подана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые в истории государства.

Генпрокуратура РФ отметила, что Украина является многонациональной страной, где около трети населения (29,6%) считают русский своим родным языком.

Ранее сообщалось, что первая в истории жалоба Российской Федерации на Украину, поданная в ЕСПЧ, содержит девять основных претензий. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Генпрокуратуры РФ.