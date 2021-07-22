Правоохранители Мадагаскара предотвратили покушение на президента страны

Антананариву, 22 июля. Власти Мадагаскара сообщили о предотвращении покушения на президента Андри Радзуэлина. Полиция сообщила о задержании злоумышленников.

По подозрению в подготовке покушения на президента Мадагаскара задержаны два француза. Их мотивы неизвестны, сообщают местные СМИ.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен ночью вооруженными людьми в президентском дворце в Порт-о-Пренсе. Группа вооруженных лиц обезоружила охрану президента и пробралась в дворец. Также была ранена супруга Моиза.