Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 11:52
11:49
Армия
Генеральная репетиция главного военно-морского парада прошла в Петербурге и Кронштадте
11:49
Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемых в подготовке покушения на президента Мадагаскара
11:49
Армия
Стали известны сроки завершения летных испытаний российского вертолета Ка-62
11:48
Спорт
Вратари пожаловались на непредсказуемость полета новых мячей РПЛ
11:46
Весь мир
Армия на экспорт: что думают турки о кампании Анкары в Афганистане
11:45
Происшествия
Сожитель сотрудницы детсада в Петербурге украл у девушки кольцо покойного отца
11:43
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры на Будапештской
11:43
Общество
Россиянка раскрыла секрет хорошего отдыха в Абхазии
11:40
Общество
Путин отметил многогранный талант Олега Газманова
11:38
Армия
В Ростехе обозначили сроки окончания испытаний новейшего истребителя Checkmate
Все новости

Правоохранители Мадагаскара предотвратили покушение на президента страны

  /   Обновлено: 22 июля 2021 11:00
Происшествия
Правоохранители Мадагаскара предотвратили покушение на президента страны
pixabay.com  /  pixabay.com

Антананариву, 22 июля. Власти Мадагаскара сообщили о предотвращении покушения на президента Андри Радзуэлина. Полиция сообщила о задержании злоумышленников.

По подозрению в подготовке покушения на президента Мадагаскара задержаны два француза. Их мотивы неизвестны, сообщают местные СМИ.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен ночью вооруженными людьми в президентском дворце в Порт-о-Пренсе. Группа вооруженных лиц обезоружила охрану президента и пробралась в дворец. Также была ранена супруга Моиза.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Правоохранители Мадагаскара предотвратили покушение на президента страны
президент покушение мадагаскар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru