Геронтологи перечислили пять продуктов, которые препятствуют долголетию

Москва, 22 июля. Неправильное питание может заметно снизить продолжительность человеческой жизни. Геронтологи назвали пять продуктов, от которых стоит отказаться ради долголетия.

В первую очередь стоит избегать алкоголя, поскольку тот считается иммунодепрессантом. Спиртные напитки опасны для людей в возрасте, так как их употребление увеличивает риск появления проблем с печенью, сердцем и давлением, передает Express.

Из рациона также рекомендуется исключить переработанное мясо и фастфуд. От гриля и шашлыков тоже необходимо по возможности отказаться, поскольку это чревато возникновением онкологических заболеваний. Кроме того, стоит минимизировать потребление сахара, который приводит к старению лица и тела.

Британский врач Мартин Мейнер ранее рассказал, какие полезные привычки помогают прожить дольше. Так, важно регулярно посещать врача, поддерживать физическую активность и уменьшить уровень стресса.