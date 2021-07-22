Более 12 тысяч домов в Саратовской области остались без электричества из-за урагана

Саратов, 22 июля. Сразу девять муниципальных районов региона вынуждены устранять последствия масштабного ночного урагана. По сведениям регионального правительства, из-за стихии электричества лишились более 12 тысяч домов.



Помимо проблем с электроэнергией, ураганный ветер стал причиной множества мелких разрушений. С нескольких муниципальных зданий были сорваны крыши, повалены десятки деревьев и повреждены магистральные трубы газопровода.

«Нам вернули свет буквально несколько минут назад. Сработали быстро, потому что обрывы были очень серьезные. Подобные шквалы уже не удивляют: ураганы стали частым гостем в нашем регионе. Год назад мы жили в Балаково, где ветром нам вырвало часть забора. Нужно быть всегда готовым», — рассказал корреспонденту ФАН житель села Калинского района Олег Степанюк.

Ранее сход поезда с рельсов под Саратовом привел к возбуждению уголовного дела. Ущерб оценивается в два миллиона рублей.