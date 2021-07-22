Названы неалкогольные напитки, которые не стоит употреблять водителям перед поездкой

Москва, 22 июля. Неалкогольные напитки, которые лучше не употреблять водителям перед поездкой, назвал доктор медицинских наук, профессор Сергей Игумнов.

В первую очередь речь идет о квасе, кумысе и несвежих фруктовых соках. Например, в квасе может содержаться до пяти граммов алкоголя на литр. Однако следует помнить, что из таких напитков спирт быстро испаряется, добавил Игумнов.

Особое внимание нужно уделить сиропам от кашля, спиртовым травяным настойкам и валерьянке. В этих препаратах содержится некоторое количество этилового спирта.

Также эксперт включил в список кефир. Если он стоит в холодильнике больше двух дней, то в нем содержится 0,4–0,6 объемных процента этилового спирта на литр.

Употребление кефира, тем не менее, несет пользу для организма. Как сообщает «Ридус», этот продукт способствует увеличению разнообразия кишечных микробов.

Также медики включили кефир в список продлевающих жизнь продуктов. То же можно сказать про йогурт и несладкую простоквашу.