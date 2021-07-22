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Названы самые вредные продукты для завтрака
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Общество
Названы самые вредные продукты для завтрака
pixabay.com  /  Jill Wellington

Вашингтон, 22 июля. Популярные продукты для завтрака могут нести больше вреда, чем пользы. Диетологи рассказали, какие блюда являются самыми вредными.

Утренний рацион питания человека должен состоять из продуктов, богатых клетчаткой и белком. Однако некоторые люди предпочитают употреблять вредные продукты. Специалисты американской компании 1to1fitness перечислили основные из них.

Одним из наиболее популярных блюд на завтрак являются сухие хлопья. Считается, что они полезны для организма. Однако диетологи утверждают обратное. По словам экспертов, сухие завтраки содержат повышенное количество сахара, что может привести к ожирению или диабету второго типа. Диетологи также рекомендуют отказаться от употребления блинов и вафель по утрам. Они не содержат в себе необходимые вещества и вредят организму, увеличивая уровень сахара в крови.

Пользу могут нести продукты с добавлением клубники, сообщает издание «Ридус». Ее можно добавить в йогурт. Ученые утверждают, что эта ягода способствует профилактике возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщалось ранее, некоторые продукты могут замедлить процессы старения. К ним, в частности, относятся авокадо, рыба, черника, малина и ежевика.

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