Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 17:54
17:54
Политика
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
17:54
Технологии
В Минобрнауки объяснили интерес компаний аэрокосмической отрасли к разработкам ученых
17:52
Происшествия
Прокуратура займется ДТП в Анапе с несколькими пострадавшими
17:52
Весь мир
Байк-шоу «Ночных волков» в Донецке: Хирург рассказал, приедет ли Путин в Донбасс
17:51
Происшествия
Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали совершить теракт
17:50
Весь мир
Ливийские власти задержали 27 мигрантов после их побега от контрабандистов
17:48
Политика
В США анонсировали санкции против Кубы
17:40
Происшествия
Кроссовер сбил толпу людей под Анапой
17:37
Экономика
Ретейлер «Магнит» приобрел сеть «Дикси»
17:34
Происшествия
СК заключил соглашение о взаимодействии с Ленинградской федерацией профсоюзов
Все новости

Байк-шоу «Ночных волков» в Донецке: Хирург рассказал, приедет ли Путин в Донбасс
Весь мир
Байк-шоу «Ночных волков» в Донецке: Хирург рассказал, приедет ли Путин в Донбасс
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

В этом году байк-шоу «Ночных волков» пройдет в Донецке вместо Севастополя. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой на территории полуострова. К тому же, как считает лидер байк-клуба Хирург (Александр Залдастанов), жителям Донбасса сейчас подобное мероприятие нужнее.

В интервью руководителю студии «Русский Час» Александру Коробко Александр Залдастанов рассказал, что в 2010 году пробег «Ночных волков» в Севастополе, который был посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, возглавлял Владимир Путин. Он не исключил, что может произойти чудо и российский лидер также примет участие в шоу уже в Донецке.

«Можно предположить все что угодно. Иногда мы становимся свидетелями чуда — когда мысли материализуются. Так случилось в Севастополе. Вся наша жизнь с 2008 года была посвящена этому городу. Такие вещи, которые произошли в Крыму в 2014 году, не бывают без большой крови. Но события прошли бескровно. Это таинственное явление, как, может, и сама Россия. Это дает русскому человеку каждый раз воскресать из пепла — как птица Феникс. Я думаю, что сейчас вся Россия будет устремлена за Донбассом. Донбасс — нечто большее, чем просто территория», — сказал он.

Байк-шоу «Ночных волков» в Донецке: Хирург рассказал, приедет ли Путин в Донбасс
пресс-служба мотоклуба «Ночные волки»  / 

Глава клуба «Ночные волки» заявил, что власти Донецкой Народной Республики уже разрешили шоу и даже предложили несколько мест для его проведения.

«Первый же мой звонок главе ДНР нашел отклик. Я увидел нескрываемые эмоции, которые меня заставили с еще большей яростью начать делать то, что вдруг родилось в голове: я понял, что мы нужны именно там. Если уж рвать себя на части, то только во имя чего-то, и там, где ты нужен, где тебя ждут. Мы неслучайно в этом году приняли такое решение. На байк-шоу самая большая делегация всегда была из Луганска и Донецка», — заявил байкер. 

Также он рассказал о том, как другие байкеры оценили решение о переносе шоу из Севастополя в Донецк. По его словам, изначально люди растерялись и опешили, а позже обрадовались, что поедут в ДНР. Кроме того, Хирург провел некие параллели с тем, что в свое время «Ночные волки» начали проводить шоу в Севастополе, а позже Крым воссоединился с Россией. По его словам, история повторяется. 

«Сначала были ступор, непонимание и негатив. Люди планировали свои отпуска, поездку в Севастополь. Им уже полюбилось это место у горы Гасфорта, а им говорят, что ничего не будет. Сначала был ступор, а потом как прорвало — куча звонков. Люди спрашивали, как приехать в Донбасс и говорили, что не могут пропустить мероприятие. Потому что это первое байк-шоу в другом месте, в Донбассе. История с Севастополем повторяется», — резюмировал Хирург. 

Ранее Александр Залдастанов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, к какой знаковой дате будет приурочено байк-шоу «Ночных волков», которое пройдет в столице Донецкой Народной Республики.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Байк-шоу «Ночных волков» в Донецке: Хирург рассказал, приедет ли Путин в Донбасс
путин россия донбасс хирург ночные волки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru