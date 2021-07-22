Байк-шоу «Ночных волков» в Донецке: Хирург рассказал, приедет ли Путин в Донбасс

В этом году байк-шоу «Ночных волков» пройдет в Донецке вместо Севастополя. Такое решение связано с эпидемиологической обстановкой на территории полуострова. К тому же, как считает лидер байк-клуба Хирург (Александр Залдастанов), жителям Донбасса сейчас подобное мероприятие нужнее.

В интервью руководителю студии «Русский Час» Александру Коробко Александр Залдастанов рассказал, что в 2010 году пробег «Ночных волков» в Севастополе, который был посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, возглавлял Владимир Путин. Он не исключил, что может произойти чудо и российский лидер также примет участие в шоу уже в Донецке.

«Можно предположить все что угодно. Иногда мы становимся свидетелями чуда — когда мысли материализуются. Так случилось в Севастополе. Вся наша жизнь с 2008 года была посвящена этому городу. Такие вещи, которые произошли в Крыму в 2014 году, не бывают без большой крови. Но события прошли бескровно. Это таинственное явление, как, может, и сама Россия. Это дает русскому человеку каждый раз воскресать из пепла — как птица Феникс. Я думаю, что сейчас вся Россия будет устремлена за Донбассом. Донбасс — нечто большее, чем просто территория», — сказал он.

пресс-служба мотоклуба «Ночные волки» /

Глава клуба «Ночные волки» заявил, что власти Донецкой Народной Республики уже разрешили шоу и даже предложили несколько мест для его проведения.

«Первый же мой звонок главе ДНР нашел отклик. Я увидел нескрываемые эмоции, которые меня заставили с еще большей яростью начать делать то, что вдруг родилось в голове: я понял, что мы нужны именно там. Если уж рвать себя на части, то только во имя чего-то, и там, где ты нужен, где тебя ждут. Мы неслучайно в этом году приняли такое решение. На байк-шоу самая большая делегация всегда была из Луганска и Донецка», — заявил байкер.

Также он рассказал о том, как другие байкеры оценили решение о переносе шоу из Севастополя в Донецк. По его словам, изначально люди растерялись и опешили, а позже обрадовались, что поедут в ДНР. Кроме того, Хирург провел некие параллели с тем, что в свое время «Ночные волки» начали проводить шоу в Севастополе, а позже Крым воссоединился с Россией. По его словам, история повторяется.

«Сначала были ступор, непонимание и негатив. Люди планировали свои отпуска, поездку в Севастополь. Им уже полюбилось это место у горы Гасфорта, а им говорят, что ничего не будет. Сначала был ступор, а потом как прорвало — куча звонков. Люди спрашивали, как приехать в Донбасс и говорили, что не могут пропустить мероприятие. Потому что это первое байк-шоу в другом месте, в Донбассе. История с Севастополем повторяется», — резюмировал Хирург.

Ранее Александр Залдастанов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, к какой знаковой дате будет приурочено байк-шоу «Ночных волков», которое пройдет в столице Донецкой Народной Республики.