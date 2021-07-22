Пляжные «Крылья», застрявшие на три дня в Португалии, теперь «зависли» в Казани

Самара, 22 июля. Футболисты пляжного футбольного клуба «Крылья Советов» четвертый день не могут попасть домой после участия в турнире Euro Winners Cup. Сначала из-за забастовки в аэропортах Португалии они не могли вылететь в Россию, а минувшей ночью не смогли приземлиться в Самаре из-за грозы.

«Крылья Советов» принимали участие в престижном турнире Euro Winners Cup, проходившем в португальском Назаре. Там они выступили успешно, заняв итоговое 6-е место. В воскресенье игроки должны были вылететь рейсом «Аэрофлота» из Лиссабона в Москву.

Но сотрудники аэропортов Порту и Лиссабона на выходные дни объявили забастовку, и «аэрофлотовский» борт даже не вылетел в Португалию, отменив воскресный рейс. И предложив перебронировать места на самолет, вылетающий… через неделю, 25 июля.

«Мы и билеты на воскресенье брали из экономии, чтобы улететь прямым рейсом и не сдавать ПЦР-тесты, которые там стоят 150 евро. Остальные команды, кто побогаче, сдали эти тесты и улетели в понедельник с пересадками через другие страны. А у нас денег не оставалось даже продлить проживание в отеле. И предложение ждать еще неделю было просто катастрофой», — объяснил ФАН ситуацию президент пляжных «Крыльев» Евгений Храмов.

Варианты с самолетом нашлись: отменили групповую заявку и забронировали места «врассыпную» на рейс, отправлявшийся в среду. Но нужно было еще на что-то жить три дня. На проживание и питание игроков требовалось еще более 300 тысяч рублей.

«Спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и правительству региона. Благодаря их участию удалось найти деньги и переправить ребятам в тот момент, когда их уже готовы были выселять», — рассказывает Евгений Храмов.

Но, как выяснилось, приключения игроков на этом не закончились. В среду команда благополучно прилетела из Лиссабона в Москву, там вышли игроки сборной России — готовиться к чемпионату мира, который пройдет в российской столице с 19 по 29 августа. Остальные полетели в Самару. Но оказались… в Казани.

В ночь на 22 июля в Самаре разразилась сильнейшая гроза с порывистым ветром, и борт из Москвы не смог приземлиться в Курумоче, уйдя на запасной аэродром в Казань. На момент подготовки этого материала футболисты с другими пассажирами ожидали решения свой дальнейшей судьбы в аэропорту столицы Татарстана. Вероятнее всего, им предстоит ехать до Самары автобусом. Расстояние между двумя волжскими городами — 360 км.

Ранее ФАН сообщал о том, что несколько десятков отдыхающих в выходной день не смогли уплыть в Самару из села Ширяево. Маленький старый «омик» не вместил всех желающих, а резервных судов в наличии не было.